Ferland Mendy é o próximo jogador a ser oficializado no Real Madrid, avança esta terça-feira o diário 'Marca'.Depois de ter confirmado a contratação de Luka Jovic ao Eintracht Frankfurt, com o sérvio a assinar até 2025, a publicação espanhola refere que o Real Madrid já terá chegado a acordo com o Lyon para a transferência do defesa francês, de 23 anos, por 50 milhões de euros.Mendy deverá ser apresentado durante esta semana, com o jornal 'Marca' a escrever que o defesa deverá assinar contrato válido por seis anos, até 2025.Na temporada 2018/2019, Mendy alinhou em 44 jogos e marcou 3 golos. O Lyon terminou a época no 3.º lugar da Ligue 1.