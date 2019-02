Menino-bonito quer continuar a ser feliz

O Sevilha mede forças com o Barcelona. Um encontro especial e que terá em André Silva uma das figuras de destaque. O internacional português tem estado em excelente nível em La Liga, com 9 golos em 23 jogos, sendo já um dos meninos-bonitos da formação andaluz. Os adeptos estão rendidos e André Silva deliciado com esta temporada de estreia.

"Estou a adaptar-me muito bem. Desde o primeiro dia que recebo o apoio do treinador e dos companheiros. Ajudaram-me muito, daí estar adaptado ao clube, à cidade e à liga", revelou.

Logo na estreia pelo Sevilha André Silva assinou um hat trick frente ao Rayo Vallecano. Um momento que ainda o deixa de sorriso largo: "Foi muito especial. Fiquei com a bola e tudo! Nunca pensei estrear-me com três golos, mas é assim o futebol."

Também o duelo frente ao Real Madrid foi especial. Marcou frente ao todo-poderoso espanhol e ainda teve a grata oportunidade de dedicar o tento a alguém muito especial: "Foi fantástico. Primeiro porque ganhámos 3-0, mas especialmente porque a minha mãe fez anos nesse dia. Marcar dois ao Real é... especial e poder dedicar-lhe é ainda melhor."

Agora vem aí o duelo com o Barcelona e, claro está, com Lionel Messi. "É sempre um momento especial, porque todos conhecemos o Messi. Ter oportunidade de jogar contra ele, como já me aconteceu, é excelente."

E quando se fala de Messi é inevitável falar de Ronaldo. E o companheiro de Seleção também o ajudou com dicas sobre Espanha: "Sim, sempre que estamos na Seleção Nacional acabamos sempre por falar. Dá-me informações, ajuda-me dentro e fora de campo. Sempre o fez."