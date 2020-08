Mensagem enigmática de Suárez depois de ter sido colocado na porta de saída do Barcelona

A humilhante derrota do Barcelona às mãos do Bayern Munique na Liga dos Campeões abalou toda a estrutura do clube catalão e alguns dos 'pesos pesados' da equipa têm sido dados como transferíveis. Luis Suárez é um deles.





O avançado uruguaio deixou uma mensagem nas redes sociais que à luz dos recentes acontecimentos pode ter várias interpretações. "Nunca esqueças que és o arquiteto do teu próprio destino", escreveu nas stories do Instagram.Estaria a falar do seu amigo, Lionel Messi, que está ainda pensar se continua no Barça, agora sob o comando técnico de Ronald Koeman, ou sai; ou estaria a falar de si próprio?