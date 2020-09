Mercado no Barcelona: Memphis Depay à espera de Luis Suárez

Numa altura em que ainda se contabilizam os estragos do ‘Furacão Messi’, o Barcelona prossegue a revolução liderada por Ronald Koeman. Depois de dispensar Luis Suárez, o holandês quer contratar o compatriota Memphis Depay para o lugar do terceiro melhor marcador da história do clube catalão. Adaptado pelo antigo técnico do Benfica ao centro do ataque na sua passagem pela seleção laranja – voltou a jogar nessa posição na vitória de sexta-feira sobre a Polónia –, Depay pode deixar o Lyon por ‘apenas’ 25 milhões de euros. Um valor que se pode explicar pelo facto de o avançado de 26 anos estar no último ano de contrato com o emblema francês.

Koeman sempre manifestou a sua admiração pelo compatriota. Chegou a compará-lo a Van Basten numa entrevista ao ‘De Telegraaf’ – "a bola só tem de chegar-lhe rapidamente", disse – e a avisá-lo: "Quando não tens a bola, tens de pressionar os defesas. Só se fores Messi é que podes caminhar quando te apetecer."

O negócio aguarda pelo desfecho da situação de Suárez. O uruguaio não entra nos planos de Koeman e aos 33 anos pode juntar-se a Cristiano Ronaldo na Juventus. Tanto a imprensa espanhola como a italiana dão como certa a mudança para Turim, só dependente de Suárez conseguir o passaporte italiano. O avançado assinará por duas épocas, com outra de opção, e passará a receber 10 milhões por ano, um salário inferior ao que ganha em Camp Nou. Ainda assim, falta a desvinculação, dificultada, segundo a imprensa espanhola, pelo Barcelona, que não quer pagar o ano de contrato que lhe resta e espera encaixar algum dinheiro, a exemplo do que sucedeu com Rakitic. Enquanto isso, Luis Suárez continua a treinar-se à parte. "Nunca deixarei de desfrutar de algo que sempre quis", escreveu nas redes sociais.

Wijnaldum perto

Além de Depay, Koeman quer o médio do Liverpool, outro jogador que conhece bem da passagem pela seleção holandesa. Wijnaldum, de 29 anos, acaba contrato em 2021 e o acordo pode acontecer nos próximos dias.