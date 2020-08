Messi abre 'guerra' nas principais ligas europeias após admitir sair do Barcelona

Messi pode ser o protagonista do mercado de transferências deste verão. Depois de 20 anos ao serviço do Barcelona o craque argentino, que chegou à cidade catalã em 2000 para alinhar nos sub-15, pode estar de saída. É a primeira vez que, efetivamente, o avançado admite deixar o clube e candidatos a acolher Messi não faltam.





Os oito possíveis destinos de Messi: argentino admite estar de saída do Barcelona



Aos 33 anos, Messi sente-se cansado de ter de levar constantemente o Barcelona às costas e ser alvo das mais diversas críticas quando as coisas não correm de feição. O desalento que demonstrou em Lisboa , após a goleada histórica sofrida diante do Bayern Munique, nos quartos de final da Liga dos Campeões, é bem exemplificativo do que Messi sente atualmente. Koeman, treinador que foi chamado para 'resolver' a crise instalada no Barcelona, pode ter uma palavra a dizer, mas para já o argentino terá confessado que se sente com um pé fora do clube Uma afirmação que está a ser aproveitada por alguns dos principais colossos das ligas europeias para 'sonhar' com a contratação de Messi . O Manchester City é desde logo um dos candidatos a receber de braços abertos o internacional argentino, seria o reencontro com o treinador Pep Guardiola, com quem viveu das épocas mais douradas ao serviço dos catalães."Pelo que sei, Messi adora Barcelona. Adora a cidade, o clube e a filosofia de jogo. Mas, se tivesse de sair, penso que poderia vir para o Manchester City. O City tem dinheiro para o adquirir e há poucos clubes na Premier League que o possam contratar, para ser honesto. Se vier para o City, seria ótimo para o clube, pois a também Liga inglesa é muito intensa e difícil", afirmou Yaya Touré ao britânico 'Daily Mail'.Também para o antigo avançado búlgaro, Dimitar Berbatov, o Manchester City parte nesta corrida como favorito para poder contratar o craque argentino:"Não vejo Messi mudar-se para outro sítio. Se o fizer, vejo muitos poucos clubes que o possam agarrar, e o Manchester City seria certamente um desses. O estilo de Pep Guardiola e da sua equipa poderiam seduzir Messi", defendeu, citado pelo jornal 'Marca'.Mas não é o único clube nem da Premier League - Manchester United, Chelsea e Arsenal são outros dos interessados no craque argentino, seis vezes eleito o Melhor Jogador do Mundo - nem da Europa a tentar uma aproximação negocial com Messi.Segundo o jornalista italiano, Tancredi Palmeri, Inter Milão já terá mesmo feito uma proposta a Messi. Rumores referem ainda que o argentino teria comprado uma luxuosa casa em Milão, próxima das instalações do clube nerazzurro. Mais. Lautaro Martínez, jogador que o Barcelona já mostrou interesse em contratar, poderia entrar na negociação.Além do Inter, também o PSG, de acordo com o mesmo jornalista, já teria avançado com uma oferta para a aquisição do astro argentino. Em Paris, há o sonho de ver a dupla Messi/Neymar, juntamente com Mbappé, na frente de ataque dos campeões franceses. É mais provável Messi ir para o PSG do que Neymar voltar ao Barcelona ", referiu esta semana Wagner Ribeiro, empresário do internacional brasiliero.Os próximos dias prometem ser de grande agitação em Barcelona, com Messi a ser uma vez mais quem protagoniza o papel principal.