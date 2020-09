Messi ainda é do Barcelona... pelo menos no WhatsApp

Leo Messi pode estar decidido a deixar o Barcelona e já ter feito notar o seu desejo à direção dos catalães, mas por agora ainda segue ligado ao clube, pelo menos que aos seus colegas de equipa diz respeito. Segundo o holandês Frenkie de Jong, o argentino ainda está no grupo de WhatsApp que reúne todos os elementos do plantel principal dos catalães, ainda que ultimamente não tenha sido lá muito ativo.





"Está um pouco caótico e há imensa coisa a acontecer neste momento. Não falei com ele ou com o clube recentemente, por isso não sei como está a situação. Mas estou confiante de que falarei com o clube assim que voltar da seleção. O grupo [de WhatsApp] está muito calmo. Se ele envia mensagens? De momento não. Por outro lado, a minha relação com ele não está ao nível de falar com ele para saber como se sente", disseo holandês, em declarações à NOS.