Messi anuncia que vai continuar no Barcelona e arrasa presidente: «Jamais iria para a Justiça»

Messi acaba de anunciar que vai continuar no Barcelona. "Jamais iria para a Justiça contra o clube da minha vida, por isso fico no Barcelona", afirmou o argentino esta sexta-feira ao Goal.





O jogador assumiu que durante estes dias, em que protagonizou um verdadeiro folhetim, foram várias as coisas que ouviu que lhe "doeram". "Um pouco de tudo, [o que se escreveu sobre] os meus amigos, o dinheiro... Foram várias as coisas que doeram. Sempre pus o clube à frente de qualquer coisa. Tive a possibilidade de sair do Barça muitas vezes. O dinheiro? Todos os anos pude sair e ir ganhar mais dinheiro do que no Barcelona. Sempre disse que esta era a minha casa e era o que sentia e sinto. Melhor do que aqui é difícil. Senti que precisava de uma mudança e novos objetivos, coisas novas".Messi garante que todo este processo fez com que visse "quem é o quê". "Há muita gente falsa neste mundo do futebol. Isto que se passou serviu para reconhecer muita gente falsa que tinha noutra consideração. Doeu-me quando puseram em causa o meu amor por este clube. Por mais que saia ou fique, o meu amor pelo Barça não muda nunca".E atirou-se a Josep Bartomeu, presidente do clube: "Tinha a certeza que estava livre para sair, o presidente sempre disse que no fim da temporada podia decidir sair ou ficar. No final, acabou por não cumprir com a sua palavra"."Comuniquei ao clube, principalmente ao presidente, que queria sair. Disse-o todo o ano. Acreditava que era o momento para dar esse passo. Acho que o clube precisava de gente mais jovem, gente nova e pensava que a minha etapa no Barcelona já tinha acabado, lamentando muito porque sempre disse que queria acabar a minha carreira aqui. Foi um ano muito complicado. sofri muito nos treinos, nos jogos e no balneário. Foi tudo muito difícil. Não teve a ver com o resultado na Champions frente ao Bayern, a decisão estava pensada há muito. (...) Estávamos seguros que eu ficaria livre, o presidente sempre disse que no final da temporada eu podia decidir se ficava ou saía e agora agarram-se ao facto de eu não ter dito antes de 10 de junho quando, a 10 de junho, ainda estávamos a disputar a Liga à conta deste vírus de merda e que alterou as datas todas. E é por isso que vou continuar no clube. Vou continuar porque o presidente me disse que a única maneira de eu sair era pagar a cláusula de 700 milhões, que é impossível, e a outra forma era ir à Justiça. Jamais iria para a Justiça contra o clube da minha vida, por isso fico no Barcelona. Tenho aqui a minha vida, o Barça deu-me tudo".