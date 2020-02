Confusão no Barça: Abidal apontou dedo ao plantel e Messi arrasou-o em pleno Instagram

Estalou a polémica no Barcelona entre o capitão Lionel Messi e o secretário técnico Éric Abidal. E tudo por causa de Ernesto Valverde. Em entrevista ao 'Sport' divulgada esta terça-feira, Abidal responsabilizou o plantel do Barça pela saída de Valverde do comando técnico dos catalães, considerando que os jogadores não estavam agradados com o treinador e que, por essa razão, não se aplicavam a fundo nos treinos.





"Muitos jogadores não estavam satisfeitos nem trabalharam muito e também houve um problema de comunicação interna. A relação treinador-plantel sempre foi boa, mas há coisas que como ex-jogador posso 'cheirar'. Comuniquei ao clube o que pensava e tinha de ser tomada uma decisão", referiu o antigo defesa internacional francês.

Estas palavras não caíram bem no plantel do Barcelona e prova disso foi que o próprio capitão se insurgiu contra as acusações de Abidal. Através de uma 'story' no seu Instagram, Messi teve uma atitude poucas vezes vista e criticou em público as declarações do dirigente dos catalães.



"Sinceramente não gosto de fazer estas coisas, mas penso que cada um tem de ser responsável pelas suas tarefas e assumir as suas decisões. Os jogadores, por aquilo que acontece em campo. Além disso somos os primeiros a reconhecer quando não estávamos bem. Os responsáveis pela área de gestão desportiva também devem assumir as suas responsabilidades e, acima de tudo, encarregarem-se das decisões que tomam", escreveu Messi.



Na mesma publicação, o argentino pediu a Abidal para apontar os jogadores a que se referia, para não dar aso a especulações. "Por fim, acho que quando falamos de jogadores, devemos dar nomes, porque, caso contrário, estamos a sujar o nome de todos e a alimentar coisas que são ditas e que não são verdadeiras", concluiu Messi.