Messi continua de fora frente a Guedes e Thierry

Ainda não vai ser este fim de semana que Lionel Messi irá regressar à competição pelo Barcelona, não podendo apadrinhar assim uma possível estreia de... Thierry Correia. O avançado argentino continua de fora das opções de Ernesto Valverde, enquanto recupera de uma lesão no gémeo direito sofrida em agosto. Desde essa altura, continua a trabalhar à parte dos restantes colegas e a adquirir ritmo de jogo, e no treino de ontem a situação foi semelhante. A imprensa catalã aponta que Ernesto Valverde deve mantê-lo de fora dos convocados para a receção de domingo ao Valencia, de Gonçalo Guedes e Thierry Correia.





Segundo a imprensa espanhola, a condição física de Messi estará a ser gerida com vista ao encontro na Champions com o Dortmund, na terça-feira. Além de La Pulga, também Luís Suárez é dúvida para o jogo grande da 4ª ronda da liga espanhola. O avançado uruguaio treinou ontem em La Masia, mas com algumas dores e não é certo que figure nos eleitos dos blaugranas perante o Valencia. Um rival que passa por uma semana agitada.