Messi falha 1.ª jornada da Liga... 10 anos depois

Dez anos depois, o Barcelona vai estrear-se na La Liga sem a sua maior estrela em campo, ou seja, Lionel Messi. O avançado, de 32 anos, está a recuperar de uma lesão e Ernesto Valverde, treinador dos catalães, preferiu mantê-lo de fora da convocatória para a visita ao reduto do Athletic Bilbao, esta sexta-feira. "Não vamos arriscar, muito menos com Messi", referiu o técnico espanhol.





Assim sendo, a equipa blaugrana repete o sucedido em agosto de 2009, na altura orientada por Pep Guardiola, quando se estreou na liga frente ao Sp. Gijón, sem Lionel Messi que se recuperava, igualmente, de uma lesão.A ausência de Messi nesta ronda inaugural não se prende apenas ao facto de um dos melhores jogadores do Mundo ficar de fora, mas também aos golos que o astro argentino garante, principalmente, na 1.ª ronda da La Liga. Ou seja, nos últimos nove encontros da 1.ª jornada do campeonato espanhol, o avançado apontou 14 golos. No entanto, só marcou em sete desses encontros, tendo bisado em cinco ocasiões e apontado um hat-trick noutra.