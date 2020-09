Messi despede-se de Suárez e deixa recado ao Barcelona: «Não merecias ser expulso assim»

Lionel Messi despediu-se do amigo Luis Suárez com uma mensagem no Instagram, onde deixou, também, alguns recados ao Barcelona. O uruguaio rescindiu com os blaugrana, por não integrar os planos de Ronald Koeman, devendo agora assinar com o Atlético Madrid.





"Estava a tentar habituar-me à ideia, mas hoje entrei no balneário e caiu-me a ficha. Que difícil vai ser não partilhar o dia a dia contigo, tanto dentro como fora do campo. Vamos estranhar... Foram muitos anos, muitos 'mates', comidas, jantares... Muitas coisas que nunca serão esquecidas, todos os dias juntos", escreveu o avançado argentino."Vai ser estranho ver-te com outra camisola e defrontar-te. Merecias uma despedida à tua altura: como um dos jogadores mais importantes da história do clube, que conseguiu coisas importantes, tanto ao nível coletivo como individual. E não que te expulsassem como fizeram. Mas a verdade é que a esta altura já nada me surpreende", acrescenta Messi, sem poupar o Barcelona.A finalizar, o argentino deixou votos de felicidades a Suárez. "Desejo-te o melhor neste novo desafio. Gosto muito de ti. Até já, amigo."