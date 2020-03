Messi emite comunicado: corte de 70% nos salários aceite e 'boca' para direção

Lionel Messi quebrou esta segunda-feira o silêncio relativamente à questão dos cortes salariais no Barcelona devido ao surto do coronavírus, anunciando que o plantel está disposto a aceitar o corte previsto e ainda contribuir para que todos os funcionários recebam os seus vencimentos na totalidade.





"Da nossa parte chegou o momento de anunciar que, para lá de redução em 70% do nosso salário durante o Estado de Emergência, vamos contribuir para que os empregados do clube possam manter a totalidade do seu salário enquanto dure esta situação. Se não falamos antes foi porque era prioritário para nós encontrar soluções que fossem reais para ajudar o clube, mas também aos restantes prejudicados nesta situação", lê-se no comunicado.Na mesma publicação, La Pulga não deixa de enviar uma 'boca' à direção por causa dos rumores que foram lançados a público devido à suposta relutância do plantel principal de futebol em aceitar os cortes salariais."Não deixa de nos surpreender que desde o clube haja quem tente colocar-nos sob pressão para fazer algo que sempre quisemos fazer. Se demoramos mais foi porque estávamos a tentar encontrar a melhor fórmula para o fazer ajudando o clube e também os trabalhadores. Queremos deixar claro que a nossa vontade sempre foi reduzir o nosso salário, porque entendemos perfeitamente que se trata de uma situação excecional e somos os primeiro que sempre se prestaram a ajudar o clube sempre que nos pediram. Até o fizemos algumas vezes por iniciativa própria", refere o argentino.