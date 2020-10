Messi esteve perto de ser treinado por Mourinho

O jornalista italiano Gianluca Di Marzio revela num livro recém-publicado que em 2004 Lionel Messi quis ser treinado por José Mourinho. O argentino manifestou a intenção de sair do Barcelona este verão, o que deixou o mundo do futebol boquiaberto, mas pelos vistos não foi a primeira vez que o avançado quis deixar os blaugrana.





Em 2004 estava Mourinho no Chelsea e, segundo Di Marzio, as conversas entre Messi e o treinador português tornaram-se frequentes. "Em 2004 o Messi esteve muito perto de se mudar para o Chelsea porque ele queria jogar com o Mourinho. Houve uma longa conversa entre ambos. Essa foi a primeira vez que ele quis deixar o Barcelona."Mourinho nunca escondeu a admiração que sente pelo argentino. "Quando testas descodificar o jogo de Messi, para entender como afeta o adversário, já é tarde de mais para o parar, é algo dramático", disse técnico sobre Messi numa entrevista recente.