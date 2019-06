Messi: «Eu disse que o Real Madrid ia sentir a falta do Cristiano Ronaldo e levaram a mal»

Messi deu uma entrevista na Argentina, ao canal Fox Sports, e um dos temas abordados foi a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, bem como o efeito que a ausência do português teve na época dos merengues."O Cristiano fazia o Real Madrid mais forte. Quando começou a época eu disse que iam sentir a sua falta e levaram a mal, mas é a realidade. Qualquer equipa sentiria a falta de um jogador que marca 50 golos por época. Para eles o Cristiano era a chave e obviamente iam sentir a sua ausência. Como sente a própria Liga, que quer ter os melhores", explicou o argentino do BarcelonaMessi confessou não tem uma relação muito próxima com o português. "Não nos conhecemos muito bem, apenas nos cruzámos nos jogos e em entregas de prémios, mas há uma boa onda. Esta rivalidade fez bem aos dois. Queríamos superar-nos continuamente e isso acabou por tornar a competição mais forte."