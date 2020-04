Messi fartou-se dos rumores e fez triplo desmentido: «#fakenews»

Conhecido pelo seu perfil discreto nas redes sociais, Lionel Messi parece ter 'explodido' perante o rol de rumores que têm surgido nos últimos dias nas redes sociais a seu propósito. De tal forma que, numa só publicação, fez um duplo desmentido a algo que tinha sido publicado pela emissora argentina TNT Sports, apontando ambas as informações como "#fakenews" (notícias falsas).





O primeiro desmentido, aqui descrito como "mentira n.º 1" trata-se da suposta da saída para o Inter Milão juntamento com Thiago Almada - atual jogador do Vélez Sarsfield. Já a segunda (a "mentira n.º 2") trata-se da informação adiantada pelo mesmo meio que colocava como hipótese ter sido La Pulga a pagar a fiança para libertar Ronaldinho de uma prisão paraguaia.Por outro lado, Messi também aproveitou a oportunidade para desmentir uma outra informação dada pelo mesmo jornal, neste caso em relação a um possível regresso ao Newell's. "O que disseram há uns dias sobre o Newell's neste mesmo meio também era falso. Menos mal que ninguém acredita neles", escreveu o avançado do Barcelona, visivelmente agastado com os rumores colocados a circular.