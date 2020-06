Messi fica mais uma temporada no Barcelona

Lionel Messi, avançado do Barcelona, vai continuar, pelo menos mais uma temporada, ao serviço do clube que o formou e lançou para o estrelato mundial. O jogador argentino, de 32 anos, tinha uma cláusula no seu contrato que permitia rescindir contrato com o clube de forma unilateral, mas que não foi acionado em tempo útil, segundo avança a imprensa espanhola. Em causa está uma alínea que dizia que o jogador tinha até cinco dias úteis após a final da Liga dos Campeões, ou seja, que terminiria esta segunda-feira (1 de junho) e não informou ninguém de quereria ativar essa cláusula.





Assim sendo, Messi vai continuar no Barcelona e finalizar a presente época. Mas, o vínculo do astro argentino com os blaugrana termina em julho de 2021 e, caso não renove, pode sair a custo zero no próximo ano. Um dos motivos apontados pela imprensa espanhola para que Messi não abandone o clube, neste momento, foi o facto de a relação com o novo técnico, Quique Sétien, ter melhorado bastante, assim como todo o ambiente do balneário do Barça e, por isso, o avançado tem os títulos em mente, pretendendo vencer a 11.ª liga espanhola na sua carreira, mas também aponta a Liga dos Campeões como um dos objetivos.