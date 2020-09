Messi foi o primeiro a chegar ao treino do Barcelona

Messi era esperado esta segunda-feira para o treino do Barcelona e não falhou. Aliás, segundo o 'Sport', o argentino foi mesmo o primeiro, tendo chegado uma hora e meia antes do início da sessão de trabalho.





Depois de toda a polémica em torno da sua intenção de sair do clube catalão, Messi apresentou-se no Barcelona pela primeira vez nesta pré-temporada.Antes, o n.º 10 do Barça teve de passar pelo teste à Covid-19, tal como obriga o protocolo da LaLiga.