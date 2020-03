Messi junta-se ao apelo: «É um momento excecional e devemos seguir as instruções. Fiquem em casa»

Messi juntou-se à onda de apelos para que se cumpra à risca as indicações das autoridades no combate ao coronavírus.





Este sábado, o craque argentino do Barcelona partilhou no Instagram uma mensagem em que apela para que se fique em casa, sublinhando que a "saúde deve sempre vir em primeiro lugar"."São dias complicados para todos. Vivemos preocupados com o que está a acontecer e queremos ajudar os que estão a passar pelo pior, seja por que isto os afetou diretamente ou à sua família e amigos, ou porque eles estão a trabalhar na linha de frente para o combater em hospitais e centros de saúde. Quero enviar muita força para todos. A saúde deve sempre vir em primeiro lugar. É um momento excecional e devemos seguir as instruções das organizações de saúde e das autoridades públicas. Somente assim podemos combatê-lo efetivamente. É o momento de ser responsável e ficar em casa; também é perfeito aproveitar o tempo com os teus, o que nem sempre acontece. Um abraço e espero que possamos mudar essa situação o mais rápido possível. #QuedateEnCasa #StayAtHome", pode ler-se na mensagem que Messi publicou hoje.