Messi lesiona-se no primeiro treino depois das férias

Lionel Messi voltou esta manhã aos treinos no Barcelona, mas lesionou-se durante a sessão. Segundo informação disponibilizada pelo clube catalão, o avançado argentino queixou-se da perna direita, acabando por lhe ser posteriormente diagnosticada uma lesão de primeiro grau nos gémeos.Messi não vai, assim, viajar com a equipa para Miami, nos Estados Unidos, onde a equipa vai realizar dois encontros de pré-temporada com o Nápoles.O Barcelona não adianta o tempo de recuperação mas a imprensa espanhola fala numa paragem entre uma e duas semanas.