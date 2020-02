«Messi não é Cristiano Ronaldo, fracassaria na Premier League»

Muito se tem falado da saída de Messi do Barcelona depois de ter estalado a polémica entre Abidal e o craque argentino. De imediato se apontou Inglaterra e o Manchester City em particular como o possível destino mas há quem não veja na Premier League uma boa opção para o jogador do Barça. "Messi não é Cristiano, fracassaria na Premier League", afirmou Emmanuel Petit, ex-jogador do Barcelona, Arsenal e Chelsea ao 'Daily Mirror'.





O antigo jogador considerou ainda: "Sinceramente não creio que Messi esteja feito para a intensidade da Premier League"."Messi não é Cristiano Ronaldo, fisicamente não é a mesma máquina", prosseguiu. "Ronaldo é um monstro mas, aos 32 anos, Messi só tem mais um ou dois anos a jogar ao mais alto nível. Mesmo no Barcelona, ao lado de grandes futebolistas, não terá a mesma capacidade. Estou certo que sabe que o final de carreira está muito longe", disse."Seria sem dúvida um prazer para os adeptos ingleses ver Messi na Premier League mas não vejo, por exemplo, como é que um clube como o City, por ejemplo, seria o escolhido por Messi para se mudar aos 32 ou 33 anos", justificou.Em entrevista ao 'Sport' divulgada terça-feira, Abidal responsabilizou o plantel do Barça pela saída de Valverde do comando técnico dos catalães, considerando que os jogadores não estavam agradados com o treinador e que, por essa razão, não se aplicavam a fundo nos treinos.Estas palavras não caíram bem no plantel do Barcelona e prova disso foi que o próprio capitão se insurgiu contra as acusações de Abidal. Através de uma 'story' no seu Instagram, Messi teve uma atitude poucas vezes vista e criticou em público as declarações do dirigente dos catalães."Sinceramente não gosto de fazer estas coisas, mas penso que cada um tem de ser responsável pelas suas tarefas e assumir as suas decisões. Os jogadores, por aquilo que acontece em campo. Além disso somos os primeiros a reconhecer quando não estávamos bem. Os responsáveis pela área de gestão desportiva também devem assumir as suas responsabilidades e, acima de tudo, encarregarem-se das decisões que tomam", escreveu Messi.Messi terá no contrato que assinou em 2017 uma espécie de 'cláusula de saída' que lhe reserva a possibilidade de deixar o Barcelona todos os anos a 30 de junho. A decisão depende apenas dele.