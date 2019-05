Messi não esqueceu Casillas depois do show frente ao Liverpool

Messi brilhou e de que maneira frente ao Liverpool e no final de uma noite mágica deixou uma mensagem para Casillas."Contentes com o resultado desta noite. Ainda nos falta ir a Anfield, um estádio difícil, onde o Liverpool que é uma grande equipa nos criará muitsa dificuldades. Vem aí o momento mais importante da temporada e temos estar juntos e mais unidos do que nunca. Por último, quero aproveitar para mandar um abraço a Iker Casillas e desejar-lhe que recupere rápido", escreveu o argentino no Instagram. Barça bateu (3-0) pela primeira vez na história o Liverpool em casa e carimbou um resultado que dá muito boas perspetivas para segurar a presença na final da Champions. Algo que ao início parecia complicado. Messi deu recital, marcando dois golos. Veja aqui o golo que está a deslumbrar tudo e todos.Casillas fez quarta-feira a maior ‘defesa’ da sua vida. O guarda-redes, de 37 anos, sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino matinal do FC Porto, sendo transportado de imediato ao hospital CUF, no Porto.De acordo com as informações recolhidas por Record, apesar da dificuldade do momento o espanhol entrou na unidade hospitalar pelo próprio pé, tendo sido acompanhado, além da equipa de urgência de serviço, por um elemento da equipa de cardiologia que operou Pinto da Costa, a pedido do próprio presidente do FC Porto.