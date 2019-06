Messi: «Não gosto de me ver na televisão, tenho vergonha»

Que Lionel Messi é um 'rapaz' tímido já todos tínhamos percebido. Agora foi o próprio jogador admiti-lo, numa entrevista à Fox Sports, na Argentina."Não gosto de me ver na televisão, não sou de me ver muito, tenho vergonha. Não gosto de ver as repetições dos jogos, fico com a imagem na minha cabeça, do que vivi em cada momento, de cada jogada. Mas com o meu filho estou a habituar-me a ver mais", contou o craque argentino do Barcelona.Thiago, o filho mais velho, vibra com os resultados do pai. "Vive tudo o que é o futebol e o que o rodeia. Sofreu muito quando perdemos a Taça do Rei, ou com o Liverpool, na Liga dos Campeões. Quer estar sempre ao meu lado. E vê vídeos. Viu um em que alguém dizia 'o Messi não devia voltar mais à seleção'. Perguntou-nos por que diziam aquilo, a Antonella [a mulher e mãe da criança] explicou-lhe algo, nem sei bem o quê. Já o Mateo está noutra, é pequenino, não se dá conta se perdemos ou se ganhamos."Desde que nasceram os filhos Messi diz aprendeu a lidar com as derrotas de outra forma. "Quando o Thiago nasceu entendi que havia outras prioridades, além do resultado do jogo. Dói muito perder, mas chego a casa, vejo a minha mulher e os meus filhos e tudo passa. Antes, chegava e fechava-me, não via televisão nem comia. Agora tenho a obrigação de estar à mesa com os meus filhos. Sofro, mas de outra maneira."Embora seja um dos futebolistas mais famosos do mundo, Messi conta que tem "uma vida normal" em Barcelona. "Levo os meus filhos ao colégio com a minha mulher e vou buscá-los. Eles têm muitos amigos, temos um grupo de pais muito bom no colégio. Formaram um grupo de WhatsApp, onde a minha mulher está incluída. Relaciono-me com muitos pais de amigos dos meus filhos."O jogador falou também da relação com Antonella, a sua companheira de sempre. "Estamos juntos há 11 anos, mas conhecemo-nos desde miúdos. Foi amor à primeira vista, quando ainda éramos crianças. Depois fui para Barcelona e separámo-nos. Antigamente era muito complicado manter uma relação à distância, apenas podíamos falar por telefone e era caríssimo, custava manter uma relação. Depois fomos crescendo, reencontramo-nos e cá estamos. Eu nem tinha telefone..."