Messi: «Não trocava nada do que ganhei pelo Campeonato do Mundo»

O facto de ainda não ter conquistado qualquer competição ao serviço da seleção argentina, é uma das principais mágoas na carreira de Lionel Messi. O jogador do Barcelona, de 32 anos, preferiu salientar tudo o que conquistou na carreira, em entrevista ao 'Tyc Sports'.





"Claro que gostava muito de ter sido campeão do Mundo, mas não trocava nada do que conquistei em toda a minha carreira, pelo Campeonato do Mundo. Foi isto que Deus me deu. Por alguma coisa é", disse o astro argentino no excerto divulgado pelo diário espanhol 'Marca'.