Messi prometeu e cumpriu: argentino não apareceu para os testes à covid-19 no Barcelona

Lionel Messi não apareceu esta manhã em Camp Nou, para a realização dos testes à covid-19 e assim dar início à nova época no Barcelona. O argentino já tinha feito saber através dos seus advogados que não compareceria e assim foi.





O jogador quer deixar o clube, depois de mais de 20 anos a vestir a camisola blaugrana. A pesada derrota na Liga dos Campeões acelerou uma revolução que já está em marcha, chegou o treinador Ronald Koeman e há vários jogadores de saída, incluindo o grande amigo do argentino, Luis Suárez.Messi entende que o contrato que assinou em 2017 lhe permite sair já este verão sem ter de pagar a cláusula de rescisão de 700 milhões de euros; o clube faz outra leitura do acordo e garante que o vínculo, que termina em 2020/21, não tem previstas alterações ao longo da sua vigência. Um braço-de-ferro que promete fazer correr muita tinta...Atentos a tudo isto estão alguns dos principais clubes europeus, com Manchester City, PSG e Juventus à cabeça. Os citizens, treinados por Pep Guardiola, parecem levar vantagem na corrida por Lionel Messi e atécom o argentino em campo...