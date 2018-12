Messi: «Qualquer equipa sentiria falta de Cristiano Ronaldo»

A Liga espanhola perdeu Cristiano Ronaldo no início da presente temporada e até Messi se ressente disso. O argentino concedeu uma entrevista à 'Marca' e falou no rival português, que agora milita na Juventus."Esta era em que estivemos juntos na mesma liga a tentar ganhar tudo para cada equipa foi muito bonita. Cristiano foi um grande jogador desta liga e do Real Madrid e esses duelos eram especiais", referiu o astro do Barcelona. Messi deixou ainda elogios ao Real Madrid e salientou ser natural que a saída de Ronaldo tenha provocado um arranque a meio gás da equipa merengue. "Já disse que o Real Madrid é um grande clube e tem jogadores de sobra, mas qualquer equipa sentiria falta de Cristiano. Marca muitos golos e dá muitas outras coisas. Não é estranho que se ressintam disso", reiterou.Sobre a rivalidade que mantém com o português ao longo de mais de uma década, sendo que em nove desses anos os holofotes estiveram concentrados na Liga espanhola, o astro argentino salientou que, na altura, não tinha noção de que seria algo irrepetível no futebol mundial. "Não sei se era consciente. Era uma rivalidade muito saudável, queríamos superar-nos todos os dias para darmos o nosso melhor pela nossa equipa. Creio que foi bom para os espectadores", sentenciou.