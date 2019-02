Messi recupera e vai tentar algo inédito

No sábado, os adeptos do Barcelona saíram de Camp Nou tristes com o empate (2-2) frente ao Valencia mas ainda mais ao saberem que Messi terminou o encontro lesionado. O craque argentino sofreu um problema muscular que colocava em dúvida a sua presença no clássico de hoje, mas ontem já se treinou com a equipa e integra a lista de convocados para a receção ao Real Madrid, na 1ª mão das meias-finais da Taça do Rei.

Ernesto Valverde não deu a certeza da presença de La Pulga, mas tudo aponta nesse sentido, mesmo que não esteja em condições de jogar os 90 minutos. Ausente no clássico da primeira volta do campeonato - no qual o Barça goleou (5-1) –, Messi tem contas a ajustar com os merengues: apesar de ser o melhor goleador dos clássicos (26 golos), nunca marcou ao rival para a Taça do Rei. Já passaram quase cinco anos desde a última vez em que as duas equipas se defrontaram na prova - então, em maio de 2014, o Real bateu o Barcelona na final –, mas o argentino só venceu um dos seis duelos para esta competição. De resto, perdeu duas finais (a já referida e a de 2010/11), caindo nas ‘meias’ em 2012/13 - a última vez que o Barça tombou numa eliminatória da Taça – e apurando-se apenas numa ocasião, em 2011/12, nos ‘quartos’.

Quanto ao Real Madrid chega ao clássico de hoje depois de uma série de cinco vitórias e motivado para chegar à final, até porque segue a oito pontos do rival na liga. "Vamos lutar por tudo, sempre até ao fim. São competições diferentes e queremos colocar em campo a mesma seriedade", garantiu Santiago Solari, acreditando que Messi irá a jogo: "No futebol é sempre bom que joguem os melhores."