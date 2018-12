Messi responde ao desafio de Cristiano Ronaldo: «Estou no melhor clube do Mundo»

Cristiano Ronaldo desafiou Lionel Messi a continuar a rivalidade entre ambos em Itália mas o argentino garantiu na entrevista ao jornal 'Marca' que está bem no Barcelona."Não necessito de nenhuma mudança, estou na melhor equipa do Mundo. Os meus objetivos renovam-se de ano para ano. Não preciso de mudar de equipa ou de liga para fixar as minhas metas. Estou na minha casa, no melhor clube do Mundo e não tenho necessidade de mudar."O craque falou também de Dembélé, o jovem francês que tem mostrado sinais de indisciplina, ao mesmo tempo que evidencia um enorme talento. "Dentro do campo ele é um fenómeno, tem características únicas. Agora, tudo depende dele, tem todas as condições para chegar onde quiser. Pode ser, sem dúvida, um dos melhores do Mundo. Mas por outro lado trata-se de um miúdo, que está a adaptar-se à cidade e ao clube. Quanto menos se falar dele melhor. Há que deixá-lo em paz, para que se ambiente aos poucos. Ele deu-se conta dos erros que cometeu, retificou-os e voltou a ser o Dembélé que todos conhecemos e que todos queremos. É um miúdo bom e todos vamos ajudá-lo para que foque no futebol."Já sobre o possível regresso de Neymar ao Barcelona, Messi antevê um cenário "complicado". "Gostaríamos que voltasse, seria bom para a equipa e para o próprio balneário. Somos amigos, vivemos coisas boas e menos boas, passámos muito tempo juntos. Mas acho que dificilmente sairá de Paris. O PSG não vai deixar Neymar saia."