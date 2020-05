«Messi só tinha 16 anos mas aos 15 minutos de jogo já eu estava a pedir para me substituírem»

Por vezes os piores adversários são mesmo aqueles de quem não se está à espera. Que o dia Alessandro Costacurta que recorda o dia em que teve de enfrentar Lionel Messi pela primeira vez mas só viu à sua frente... um "miúdo de 16 anos".





O mítico defesa do Milan e ídolo rossonero confessou à Sky Sports que achou, na altura, que conseguia fazer o que quisesse ao "miúdo". Mas a história foi bem diferente. "O jogo tinha começado há um quarto de hora e já estava a pedir ao Ancelotti que me substituísse. Messi só tinha 16 anos!", disse o jogador que está longe dos relvados desde 2007 e que tem no currículo jogos com outro mítico argentino: Diego Maradona."Ao Maradona podíamos fazer 66 faltas antes de sermos advertidos. Com Leo é diferente, é outra coisa agora", sublinhou. Ainda assim, Costacurta acredita que "Messi é mais genial do que Maradona", embora veja muitas semelhanças na "forma como se expressam em campo".