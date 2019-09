Messi tem contrato até 2021 mas há uma cláusula que o pode libertar a custo zero

Com contrato até 2021 com o Barcelona, Lionel Messi poderá deixar os catalães no final de cada uma das próximas temporadas. Basta querer... A informação é esta quinta-feira adiantada pelo 'El País', que dá conta da existência de uma cláusula no vínculo entre as duas partes que permite ao jogador argentino de 32 anos partir para outras paragens caso assim entenda, sem que os catalães possam evitá-lo ou receber qualquer compensação astronómica.





Uma cláusula que foi colocada no contrato do argentino numa base de lealdade, tal como também tinha sido nos de Andrés Iniesta, Xavi e Gerard Piqué - este último é o único que ainda segue nos catalães. Na prática, o Barcelona quer deixar o jogador sem qualquer pressão quanto ao futuro, permitindo-lhe avançar para essa decisão com base nas sensações que vá tendo no decurso de cada temporada, mas também apenas acedeu a colocar esta mesma cláusula por entender que não há perigo de que esta saia desta forma (pelo menos enquanto está no auge da sua forma).Uma certeza que os culé têm tanto pela ligação do argentino ao Barça, mas também por entenderem que não há outro clube no mundo com capacidade financeira para assumir o salário milionário do jogador, que aufere qualquer coisa como 8,3 milhões de euros brutos por mês.