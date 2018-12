Messi tem um filho atento aos seus desempenhos: «Já recebi um par de críticas...»

A família tornou-se para Messi o pilar da sua vida. Na entrevista ao jornal 'Marca' o argentino do Barcelona mostra-se muito orgulhoso dos seus três rapazes, mas não esconde que gostava de ter uma menina."Depois do nascimento dos meus filhos, a prioridade da minha vida passou a ser a família. É o mais importante, é o que é verdadeiramente importante. Obviamente amo o futebol, gosto e vivo para ele, mas a minha família está acima de tudo", contou o jogador, não escondendo que gostaria de ter uma menina. "O Ciro está a começar agora por-se em pé... Eu e a Antonela [a mulher] gostávamos de ter uma menina. Veremos lá mais para a frente."Messi abordou também a personalidade dos filhos. "O Mateo é mais parecido à mãe, o Thiago saiu a mim, é mais introvertido e tímido. O Mateo gosta de dançar e de música, como a mãe."Thiago é presença assídua nos estádios. "Todos gostam de futebol, mas o Thiago, por ser o mais velho, entende melhor as coisas. Comenta os jogos e está mais atento", refere Messi, que até já foi criticado pelo primogénito. "Já recebi um par de críticas... Ele acompanha o Barcelona, o campeonato espanhol, a Liga dos Campeões... Gosta, pergunta, informa-se e comenta comigo nos resultados."Com as crianças em casa, as derrotas deixaram de ser tema tabu em casa de Messi. "Antigamente, quando perdia não se falava de futebol em casa. Custa-me digerir os maus resultados... Mas o Thiago obriga-me a comentar o que aconteceu no jogo e a explicar por que não ganhámos. Agora acabamos por falar muito mais."As férias natalícias são passadas na Argentina. "Reunimo-nos todos, em clima de festa. São dias diferentes e com as crianças ainda mais. Com eles desfruta-se mais do Pai Natal e de todas as prendas..."