Messi tentou convencer árbitro a não expulsar Dembélé: «Não sabe falar, não sabe falar...»

Ousmanedo jogo que apitou o"és mau, és muito mau" e Mateu Lahoz não perdoou: mostrou-lhe o segundo amarelo e o consequente vermelho. Uma atitude impensada do jogador francês, que os companheiros de equipa tentaram reverter no momento.Esta terça-feira, em Espanha, a imprensa conta que Lionel Messi disse ao árbitro que Dembélé não fala castelhano. "Não sabe falar, não sabe falar", terá dito o argentino. Piqué também apresentou a Mateu Lahoz o mesmo argumento, sem sucesso. O árbitro disse-lhes que ouviu muito bem e mostrou-se irredutível.O francês pode agora ser punido com uma suspensão entre um e três jogos, estando em risco a sua presença no encontro com o Real Madrid, no fim deste mês.