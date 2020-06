Messi vai renovar sem aumento

O jornal ‘Marca’ escreve que as negociações para a renovação de Messi avançaram e que o craque argentino deve prolongar o contrato, que termina em junho de 2021, por mais dois anos. O presidente do clube, Josep Bartomeu, está a liderar o processo, conduzindo as negociações com Jorge Messi, pai e agente do avançado. La Pulga não terá um aumento salarial, segundo o diário espanhol, mas poderá manter a cláusula que lhe permite deixar o Barça no final de cada temporada.