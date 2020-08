Messi volta a falhar treino e pode ver salário suspenso

Lionel Messi falhou esta segunda-feira o regresso do Barcelona aos treinos, num momento em o argentino pretende deixar os vicecampeões espanhóis. Depois de já ter falhado a bateria de testes à covid-19 no domingo, o astro argentino voltou a não comparecer aos trabalhos, falhando a estreia do técnico holandês Ronald Koeman, ex-Benfica, à frente da equipa.





Se insistir na mesma abordagem e falhar também o treino de terça-feira, o argentino violará o acordo coletivo entre Liga e Associação de Futebolistas, incorrendo numa infração grave, que poderá valer-lhe uma suspensão do posto laboral e também de parte do seu salário. De acordo com esse acordo, poderão ser retidos os montantes relativos a um período de 11 a 30 dias ou então uma multa de até 25% do seu salário mensal.O impasse entre o vencedor de seis Bolas de Ouro e o FC Barcelona continua, numa batalha legal que diz respeito a uma cláusula no contrato do avançado que o permitiria sair sem acionar o valor de rescisão de 700 milhões de euros, algo que é disputado por clube e pela Liga espanhola. O jogador de 33 anos chegou aos espanhóis há 20, tendo marcado 634 golos e ganho 34 títulos numa carreira na qual só representou os culés.