Messi volta aos treinos do Barcelona na véspera do clássico

Messi e Dembélé participam do treino sem problemas. pic.twitter.com/UphpL1SyMI — Barcelona Brasil 1899 (@Barcelona189915) 5 de fevereiro de 2019

Barcelona e Real Madrid deftrontam-se esta quarta-feira em Camp Nou, ás 20 horas, na 1.ª mão das meias finais da Taça do Rei e na véspera do clássico Messi regressou aos treinos com o restante plantel catalão.Além ed Messi também Dembélé surgiu na sessão de trabalho desta terça-feira.Antes do treino, o técnico do Barcelona, Ernesto Valverde deixava a utilização de Messi no clássico em dúvida."Falta um treino e vamos ver como está, se está em condições. Logo decidiremos. Não sou apologista de arriscar com tantos jogos pela frente, nem com Messi, nem com ninguém. Se amanhã terminasse o campeonato, a questão seria outra. O mais importante é que o jogador diga que está pronto", afirmou Valverde na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Real Madrid.