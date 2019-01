Miguel Cardoso arrasa jogadores do Celta: «Durante o jogo não há amigos»

O Celta de Vigo perdeu na última segunda-feira com o Athletic Bilbao (2-1) e o treinador Miguel Cardoso não escondeu o seu desapontamento. O técnico disse no final que os jogadores "ficaram longe" do seu melhor rendimento e não poupou alguns deles."Os encontros jogam-se no limite e nós estivemos longe desse limite. Não contesto a derrota", começou por dizer Miguel Cardoso. "Parece que esquecemos o trabalho que fazemos diariamente nos treinos."O técnico centrou depois as críticas no dinamarquês Pione Sisto, que entrou na segunda parte. "Durante um jogo não há amigos no campo. Eu não gosto de estar a perder e ver jogadores à conversa com os adversários; essa atitude 'mata-me' e não o vou permitir."