Mijatovic: «Falar de Hazard é praticamente falar de um ex-jogador»

Predrag Mijatovic ficou para a história como o homem que decidiu a final da Liga dos Campeões de 1998, a favor do Real Madrid (1-0), diante da Juventus. O antigo avançado jugoslavo continua a torcer pelos blancos e não poupou críticas a Eden Hazard, jogador contratado ao Chelsea, por 100 milhões de euros, em 2019, mas que não demonstrou na capital espanhola o que seria esperado."Acho que poderemos ainda desfrutar um pouco mais do Modric. Sobre o Hazard, ninguém o esperava. Falar dele é praticamente falar de um ex-jogador", criticou o antigo dianteiro em declarações à Rádio Marca.A verdade é que o internacional belga, agora com 32 anos, nunca foi titular absoluto com Carlo Ancelotti e já vai na quarta época seguida em Madrid. Em 2022/23, conta sete presenças oficiais e um golo apontado.O futuro deve pertencer a alguns dos melhores jovens futebolistas do Mundo, de acordo com Mijatovic, de 54 anos. "Em janeiro não temos de nos reforçar com ninguém. Precisamos de um avançado, de um médio criativo, de laterais... Sei que estão a trabalhar na contratação de [Jude] Bellingham. E claro, continuo a sonhar com Mbappé, mais tarde ou mais cedo, tem de ser jogador do Real Madrid", atirou o ex-jogador que esteve entre 1996 e 1999 na formação do Bernabéu.