Milan ataca lateral Emerson

O Milan está interessado em Emerson, lateral-direito do Betis que também é um alvo do Benfica para a próxima temporada. De acordo com o ‘Mundo Deportivo’, o brasileiro é um dos jogadores que estão na lista de contratações dos rossoneri.

O defesa, de 21 anos, está emprestado pelo Barcelona à formação de Sevilha e, por isso, teria de haver um acordo entre as três partes, já que o contrato com o Betis apenas termina em 2021.

O internacional brasileiro foi comprado pelos blaugrana por 12 M€, cedendo-o ao Betis. O clube andaluz investiu 6 M€ para garantir metade dos direitos económicos. O resgate antes de 2021 custa 10 M€. Como Record já referiu, será necessário que os interessados, não só o Benfica, coloquem em cima da mesa ofertas superiores a 20 M€.