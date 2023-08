Ministra espanhola pede que não haja impunidade: «Um beijo não consentido é violência sexual»

Em Espanha, o caso Rubiales está longe de terminar e sucedem-se aos condenações ao comportamento do dirigente, desde sábado suspenso pela FIFA. Irene Montero, ministra da Igualdade, considerou que atitudes desse género não podem ficar impunes."A minha obrigação como ministra, mulher e feminista é chamar as coisas pelo seu nome: um beijo não consentido é violência sexual. Neste caso, com a repercussão pública, suspenderam Rubiales temporariamente, mas muitos outros beijos não consentidos continuarão a ficar impunes e luta do movimento feminista é evitar que isso aconteça", declarou.