Mino Raiola leva 'nega' do Real Madrid: Pogba não passa da porta do Santiago Bernabéu

Paul Pogba não joga pelo Manchester United desde 30 de setembro e continua decidido a abandonar Old Trafford, depois de no último verão ter forçado a saída do emblema inglês.

O Real Madrid foi um dos clubes interessados na sua contratação mas não chegou a avançar com uma proposta formal para garantir o médio francês e também não deve fazê-lo na janela de transferências que abre a 1 de janeiro.

A 'Marca' adianta este sábado que empresário do jogador, Mino Raiola, abordou os responsáveis do Real Madrid sobre uma possível mudança de Pogba para o Bernabéu no mercado de inverno mas que a resposta foi negativa, uma vez que os merengues não estão dispostos a gastar um valor tão elevado.



A publicação espanhola justifica a opção do presidente Florentino Pérez com o facto de a equipa orientada por Zinedine Zidane ter reagido à má fase que atravessou nos meses de setembro e outubro, além de terem surgido nomes como Fede Valverde a darem outra capacidade e qualidade ao 'miolo' madridista.

Pogba está avaliado em cerca de 100 milhões de euros e termina contrato com o United em junho de 2021, o que ainda deixa alguma margem negocial aos red devils nos próximos meses.