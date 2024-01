Missão cumprida: Real Madrid garante 'avião' ucraniano para a baliza

O ucraniano Illia Voloshyn é um dos guarda-redes com maior margem de progressão no futebol europeu atual. Com 17 anos e 2 metros de altura, este jovem craque do Rayo Majadahonda começou a despontar e a qualidade das suas exibições motivou várias perguntas de vários clubes do Velho Continente.

Numa altura em que as perguntas sobre a sua situação contratual ameaçavam passar para propostas de transferência, o Real Madrid adiantou-se à concorrência e resgatou o jogador. Vai assinar contrato por 3 anos com a formação merengue e continuar o seu desenvolvimento amparado pela estrutura dos blancos.

Fonte do Real Madrid garantiu ao diário Marca que Voloshyn "é um autêntico avião" e com um futuro brilhante à sua frente.