Modalidades do Barcelona aceitam cortes salariais; só falta o futebol...

Tem dado que falar a decisão do Barcelona em avançar para cortes salariais a todos os seus funcionários, mas ao que parece o único problema é mesmo o plantel de futebol, que continua a não mostrar abertura para baixar o seu vencimento devido ao surto do coronavírus. De acordo com o 'AS', todas as principais modalidades do clube (andebol, basquetebol, futsal e hóquei em patins) já aceitaram a proposta apresentada pelo clube catalão e mostraram-se até bastante compreensivos com toda a situação, ao contrário dos craques do relvado, que continuam a bater o pé.





A decisão das modalidades foi comunicada ao clube por parte dos capitães das equipas principais das quatro modalidades referidas - Víctor Tomàs (andebol), Ante Tomic (basquetebol), Aitor Egurrola (hóquei em patins) e Sergio Lozano (futsal) - e posteriormente oficializada por todos nas redes sociais, em publicações nas quais deixaram claro que a situação atual obriga a este sacrifício.Ante Tomic, por exemplo, assumiu que "para alguém que ganha tanto dinheiro não é um ato heróico renunciar a grande parte do seu salário em comparação com outras pessoas que ganham menos". Um discurso seguido por Víctor Tomás, capitão do andebol que lembrou o facto de "muita gente estar a passar por dificuldades neste momento" e considerou ainda que "não se podia fazer outra coisa que não apoiar o clube".Resta agora o acordo com os futebolistas, algo que parece estar difícil de ser atingido e que deixou inclusivamente a direção do clube catalão algo dececionada, em claro contraste com a sensação de "satisfação e orgulho" que tem pelo comportamento dos jogadores das modalidades, especialmente tendo em conta que os seus salários são bem mais baixos em comparação com os vencimentos milionários de Messi e companhia.Lembre-se que na equipa de hóquei em patins do Barcelona atuam os portugueses Hélder Nunes e João Rodrigues.