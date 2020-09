Modric compara caso de Messi ao de Cristiano Ronaldo

O Real Madrid até pode ter a vida mais facilitada caso a maior estrela do rival mude de ares, mas Luka Modric, médio dos merengues, realça que a possibilidade de Messi deixar o Barcelona é má para La Liga e até compara este caso à transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus. “Seria uma perda enorme. Aconteceu o mesmo quando Ronaldo partiu, mas não podemos ficar presos ao passado. Isto é futebol. Se a saída de Messi acontecer, será uma enorme perda de prestígio para a Liga. No entanto, é preciso seguir em frente”, afirmou, à AFP. “Outros jogadores vão ser estrelas. Quando Ronaldo saiu, a vida no Real Madrid acabou por prosseguir. Será o mesmo para o Barcelona”, afirmou o internacional croata, que pode passar a ser o único Bola de Ouro na prova.