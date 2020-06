Modric recorda guerra vivida na infância: «Ouvíamos as sirenes e corríamos para o abrigo»

Luka Modric abriu o livro das memórias, recentemente editou a sua biografia em Itália, e em entrevista à 'Gazzetta dello Sport', recorda momentos mais difíceis da sua infância, tendo vivido o terror da guerra, entre 1991 e 1995 - Independência da Croácia.





"Aos 7-8 anos, o trauma é vivido de maneira diferente. Quando criança, o medo não é ... tão aterrorizante. Eu morava no hotel Kolovare com a minha família, e também muitos de meus companheiros. Jogávamos à bola no hotel até ouvirmos as sirenes. Naquele momento, já sabíamos o que fazer: correr para o abrigo. Lá, voltávamos novamente a jogar", conta Modric, que também nessa época perdeu uma das pessoas mais importantes da sua vida até então."Era muito apegado ao meu avô. Ele levava-me a caçar e fazia de seu ajudante quando íamos pastar o gado. Fazia-me sentir especial. Tinha seis anos e nessa idade é muito difícil perceber que nunca mais o veria", recorda o futebolista do Real Madrid.