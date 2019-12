Modric sobre Cristiano Ronaldo: «Quando não ganhas tens de aparecer para mostrar respeito»

Luka Modric, vencedor da Bola de Ouro na época passada, criticou a ausência de Cristiano Ronaldo na cerimónia deste ano, que. O jogador croata do Real Madrid não entende por que motivo o português não compareceu em Paris."Quando não ganhas tens de aparecer para mostrar respeito. O futebol é isto", considerou o médio. "Estou aqui para celebrar o futebol. Dei o prémio a Messi e felicitei-o. Estou contente por cá estar. Pode tornar-se uma tradição o vencedor de cada ano vir entregar o prémio ao novo consagrado. Somos rivais mas antes de tudo há respeito. Há que desfrutar do futebol e, como em outros desportos com grandes desportistas, mostrar respeito. É esta a linha que temos de seguir no futebol."O croata falou ainda das seis Bolas de Ouro de Messi: "É algo que impressiona ver estas Bolas de Ouro todas juntas, não parece real. Demonstra que é um jogador impressionante, um dos melhores de todos os tempos. Tiro-lhe o chapéu pelo que fez, há que felicitá-lo."Recorde-se que Cristiano Ronaldo não compareceu na cerimónia da 'France Football' mas, onde recebeu o prémio de melhor jogador da temporada passada.