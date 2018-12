Modric terá recusado primeira proposta de renovação do Real Madrid

Luka Modric, Bola de Ouro em 2018, terá recusado a primeira proposta de renovação que lhe foi feita pelo Real Madrid. O jogador croata, avança a imprensa do país vizinho, tem em mãos um convite do Inter, que lhe oferece um contrato válido por duas temporadas, onde ganharia 10 milhões de euros em cada época.O jogador tem um vínculo com os merengues até 2020 e terá dito 'não' à proposta de Florentino Pérez. O Inter já tinha tentado a contratação do médio do último verão.Piero Ausilio, diretor desportivo dos nerazzurri, referiu-se a Modric numa entrevista recente à Sky Sports. "Não acreditava que fosse possível contratar Modric, mas por que não sonhar? Disse na altura a quem o propôs que estávamos interessados e que era preciso falar como Real Madrid. Sinceramente não nos sentíamos preparados para uma negociação porque conhecíamos as nossa spossibilidades. Se vamos voltar a tentar? No futebol nunca se pode dizer nunca..."