Morata: «João Félix tem qualidades alucinantes»

Álvaro Morata, avançado do Atlético Madrid, elogiou João Félix e referiu que o português tem "qualidades alucinantes"."Griezmann foi um dos melhores jogadores que o Atlético Madrid teve nos últimos anos, mas estamos muito motivados com João Félix. É muito jovem, mas acho que tem qualidades alucinantes", começou por dizer em entrevista à agência EFE.O espanhol deu um exemplo de uma situação de Félix nos primeiros dias como jogador do Atlético para realçar o caráter do português: "Já mostrou bastante caráter com alguns detalhes que, à partida, não pareciam ser importantes. Por exemplo, à frente de todos, quando teve de falar, fê-lo em espanhol mesmo sem saber falar perfeitamente. Ou seja, deixou claro que tem uma grande personalidade, um grande caráter. Técnicamente é muito bom. Ainda é muito jovem e terá uma grande margem de progressão. É bem-vindo e que espero que seja importantíssimo para nós."