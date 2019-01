Morata passou testes médicos e já posa à Atlético Madrid

Álvaro Morata passou este domingo os testes médicos no Atlético Madrid, equipa que vai acolher o jogador por empréstimo do Chelsea por uma época e meia.O jogador deslocou-se a uma clínica onde fez os exames necessários e no final posou para os jornalistas juntamente com dois elementos da clínica, ao lado do símbolo da nova equipa."Está tudo bem, graças a Deus", expressou Morata, que está assim de regresso a Madrid, onde já atuou pelo Real. De resto, o facto de ter passado pelos rivais dos colchoneros não caiu bem numa claque do clube Morata deve ser anunciado oficialmente como reforço da equipa de Diego Simeone na segunda-feira.