Morata recebe onda de apoio após assobios

“Por qué no te callas?” E m 2007, a frase do rei Juan Carlos de Espanha, dirigida ao então presidente venezuelano Hugo Chávez, tornou-se viral. Agora, são os jogadores da seleção espanhola a dizer algo semelhante, depois dos assobios a Morata, no confronto com a Suécia, que terminou sem golos. “Não se pode duvidar de um avançado como o Álvaro, que já demonstrou muito. Talvez no próximo jogo marque três e cale a boca a todos!”, atirou Laporte, defesa do Manchester City. Pedri, o mais jovem espanhol a jogar num Europeu, também saiu em defesa do avançado. “Todos podemos falhar. O Morata trabalha muito para nós e isso vê-se em campo.”

O nulo e a desinspiração de Morata serviram de mote ao Leeds para provocar o selecionador Luis Enrique. A equipa inglesa publicou nas redes sociais um vídeo com alguns dos melhores momentos de Rodrigo, avançado espanhol que ficou de fora dos eleitos para o Europeu.