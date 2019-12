Moreno e a discussão com Messi: «Há jogadores que estão numa bolha e não se pode dizer nada»

O Barcelona venceu este sábado o Maiorca por 5-2 , com hat trick de Messi e no final do encontro o treinador da equipa visitante comentou uma situação que aconteceu com o avançado argentino, que esta semana conquistou a sua sexta Bola de Ouro . Apesar de preferir desvalorizar a troca de palavras em campo, Vicente Moreno acabou por explicar o sucedido."Há alguns jogadores que estão numa bolha e não pode dizer nada. [Messi] é um jogador diferente em alguns aspectos, mas é uma pessoa igual às outras e deve ter tratado como tal. Estava a dizer ao árbitro que não era falta e ele não viu a coisa dessa maneira. Mas não há necessidade de dar mais importância ao caso", disse Vicente Moreno.O episódio de troca de palavras aconteceu quando marcador registava (2-1) e Messi sofreu uma falta perto do banco do Maiorca.