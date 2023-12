Morientes aconselha calma a Endrick: «Tem que manter os pés no chão»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jovem brasileiro Endrick começa a ganhar dimensão mediática. Em junho de 2024, mês em que completa 18 anos, vai rumar definitivamente ao Real Madrid, numa transferência que acarreta pressão para o menino do Palmeiras.

E numa altura em que o nome do craque começa a destacar-se, o experiente Fernando Morientes veio a terreiro comentar o negócio aos microfones do diário AS e, claro está, aconselhar alguma calma e juízo ao miúdo.

''É preciso ter cuidado porque parece que ele vai chegar e ser uma grande estrela. Com Endrick devemos ter cuidado. Tem que manter os pés no chão porque é muito jovem e vai chegar a um clube com uma dimensão única'', afirmou.

''Quando chegar a Espanha, é preciso levar em conta diversas variáveis. E será determinante que ele se adapte bem e saiba assumir o seu papel. O impacto de chegar a um clube como o Real Madrid pode atrapalhar. Se não marcar golos desde o início, as possíveis críticas... Tenho visto grandes jogadores no Real Madrid que não conseguiram superar essas situações. E outros que, perante essas dificuldades, cresceram muito'', revelou.